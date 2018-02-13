В Японії стався землетрус

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Ілюстрація / REUTERS

У понеділок, 12 лютого, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 4,5.

Читайте також Число жертв землетрусу на Тайвані збільшилося до 17 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 145 км на південний захід від селища Назе. Осередок землетрусу залягав на глибині 36,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу в Перу постраждали більше 100 осіб. Так, 104 людини отримали травми, 780 сімей і стільки ж будинків постраждали після землетрусу.