В Японії стався землетрус

15:47, 13 лютого 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У понеділок, 12 лютого, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 4,5.

Число жертв землетрусу на Тайвані збільшилося до 17 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 145 км на південний захід від селища Назе. Осередок землетрусу залягав на глибині 36,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу в Перу постраждали більше 100 осіб. Так, 104 людини отримали травми, 780 сімей і стільки ж будинків постраждали після землетрусу.

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