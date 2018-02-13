В Україні завтра збережеться морозна погода, на заході пройде сніг (відеопрогноз)

16:30, 13 лютого 2018
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У центрі стовпчик термометра опуститься до -9°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 лютого в Україні практично без опадів, місцями до -9°.

В Україні сьогодні практично без опадів, місцями температура до -10° (карта)

На сході хмарно, температура до -5°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +7°.

На заході України в середу пройде сніг. Температура до -5°.

У північних областях без опадів. Температура -6°. У центрі очікується хмарна погода, температура до -9°.

За народним прогнозом, 14 лютого - День Трифона. Якщо до вечора небо туманне - чекай доброї погоди. Якщо небо зоряне - весна прийде пізно.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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