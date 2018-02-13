У Києві завтра без опадів, температура до -6°

Вдень у столиці до -2°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 14 лютого в Києві без опадів, температура до -6°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -5°. Вітер східний, до 2,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:14, а зайде у 17:11.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого в Україні практично без опадів, місцями до -9°.

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