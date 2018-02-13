Сніг і температурні гойдалки: синоптик розповів, якою буде погода у березні в Україні

Остаточно морози підуть з території України ближче до кінця першого весняного місяця.

У березні в Україні може бути холодно / фото УНІАН

Навіть з настанням календарної весни, за прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, набагато тепліше не стане.

"Перші сім днів березня будуть досить морозними. З 1 по 4 березня морози будуть на рівні 5-6 градусів, а нічні можуть доходити й до 9 градусів нижче нуля", - розповів він у коментарі "Апострофу".

Далі, прогнозує народний синоптик, з 4 по 10 березня очікується невелике потепління: від 1 до 3 градусів морозу.

Перші сім днів березня будуть холодними, зазначив Горбань, хоча деякі синоптики кажуть, що до України прийде рання весна.

Вже із середини березня весна потроху почне брати своє, але будуть температурні гойдалки.

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"З 10 по 19 березня буде плюсова температура, але "плюс" невеликий: від 4 до 5 градусів вище нуля, а в деякі дні навіть 2-3 градуси тепла. З 20 по 22 березня стовпчик термометра знову впаде до нуля й навіть нижче: 1-2 градуса морозу", - зазначає Горбань.

А ось остаточно морози підуть з території України ближче до кінця першого весняного місяця.

"Стійкий перехід на плюсову температуру прораховується з 24 березня, і до кінця місяця буде поступове підвищення температури, - розповідає народний синоптик. – Так, починаючи з 23 березня, буде плюс 2-3 градуси, і кожен день буде додаватися по 2 градуса тепла і до кінця місяця буде вже 6-7 градусів тепла. Загалом весь перший місяць весни буде прохолодним".

Крім того, українцям варто очікувати й весняного снігу.

"З 3 по 5 березня очікується сніг, а 7 і 9 березня - сніг з дощем. З 14 по 16 березня будуть дощі, потім з 20 по 22 дощ зі снігом, а починаючи з 23 березня і до кінця місяця опадів не прораховується", - резюмував народний синоптик.

Як повідомляла Погода УНІАН, харківський бабак Тимко III передбачив теплу весну через шість тижнів.