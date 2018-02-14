В Україні сьогодні практично без опадів, місцями температура до -9° (карта)

Сніг очікується в західних областях.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 лютого в Україні практично без опадів, місцями до -9°.

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На сході хмарно, температура до -5°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +7°.

На заході України в середу пройде сніг. Температура до -5°.

У північних областях без опадів. Температура -6°. У центрі очікується хмарна погода, температура до -9°.

Прогноз на 14 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 14 лютого - День Трифона. Якщо до вечора небо туманне - чекай доброї погоди. Якщо небо зоряне - весна прийде пізно.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.