В Індонезії стався потужний землетрус

09:41, 14 лютого 2018
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Епіцентр підземних поштовхів знаходився поруч з містом Добо.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 14 лютого, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5.

На Тайвані після землетрусу 25 осіб залишаються зниклими безвісти

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 52 км на південний захід від портового міста Добо. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 6 лютого на Тайвані, загинули 17 людей. 11 лютого була підтверджена загибель ще двох туристів з континентальної частини Китаю.

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