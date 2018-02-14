У Донецькій області знеструмленими залишаються три населених пункти

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Три населених пункти залишаються без електроенергії / Фото УНІАН

У Донецькій області залишаються без електропостачання три населених пункти.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 14 лютого в Україні практично без опадів, місцями до -9°. Зокрема, на сході хмарно, температура до -5°.