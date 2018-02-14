У Донецькій області знеструмленими залишаються три населених пункти

10:41, 14 лютого 2018
12
0

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Три населених пункти залишаються без електроенергії / Фото УНІАН
Три населених пункти залишаються без електроенергії / Фото УНІАН

У Донецькій області залишаються без електропостачання три населених пункти.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до -2°

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 14 лютого в Україні практично без опадів, місцями до -9°. Зокрема, на сході хмарно, температура до -5°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди
У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29° У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Стрічка новин