Найбільш руйнівне стихійне лихо за 60 років: жителі Тонга оговтуються після циклону "Гіта"

Багато жителів королівства отримали травми.

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Жителі королівства Тонга оговтуються удару тропічного циклону "Гіта", який став найбільш руйнівним стихійним лихом за останні 60 років.

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У столиці Тонга - Нукуалофі - постраждали 70% житлових будинків і будівель. Дощенту зруйновано будівлю парламенту з віковою історією. Порвані лінії електропередач, порушено водопостачання, передає Euronews.

Про жертви не повідомляється, однак місцева влада заявила, що серед жителів багато поранених.

Зараз "Гіта" наближається до островів Фіджі, продовжуючи набирати силу.

Нагадаємо, через тропічний циклон "Ава" на Мадагаскарі загинули 29 людей, ще 22 зникли безвісти.