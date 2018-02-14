Найбільш руйнівне стихійне лихо за 60 років: жителі Тонга оговтуються після циклону "Гіта"
Багато жителів королівства отримали травми.
Жителі королівства Тонга оговтуються удару тропічного циклону "Гіта", який став найбільш руйнівним стихійним лихом за останні 60 років.
Висока вода у Венеції досягла рекордного рівня
У столиці Тонга - Нукуалофі - постраждали 70% житлових будинків і будівель. Дощенту зруйновано будівлю парламенту з віковою історією. Порвані лінії електропередач, порушено водопостачання, передає Euronews.
Про жертви не повідомляється, однак місцева влада заявила, що серед жителів багато поранених.
Зараз "Гіта" наближається до островів Фіджі, продовжуючи набирати силу.
Нагадаємо, через тропічний циклон "Ава" на Мадагаскарі загинули 29 людей, ще 22 зникли безвісти.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +11°
-
Дніпро+34°... +20°
-
Донецьк+34°... +17°
-
Житомир+25°... +12°
-
Запоріжжя+34°... +21°
-
Івано-Франківськ+16°... +9°
-
Київ+29°... +14°
-
Кіровоград+34°... +18°
-
Луганськ+34°... +17°
-
Луцьк+16°... +10°
-
Львів+14°... +10°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+32°... +19°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+33°... +18°
-
Суми+31°... +18°
-
Тернопіль+18°... +9°
-
Харків+32°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+20°... +8°
-
Черкаси+33°... +17°
-
Чернігів+29°... +13°
-
Чернівці+21°... +11°
Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +20 °
Вологість: 93 %
Тиск: 750 мм
Вітер: 6.0 м/с
Ймовірність опадів: 98 %
Схід: 05:44
Захід 20:38
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин