Найбільш руйнівне стихійне лихо за 60 років: жителі Тонга оговтуються після циклону "Гіта"

11:46, 14 лютого 2018
80
0

Багато жителів королівства отримали травми.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Жителі королівства Тонга оговтуються удару тропічного циклону "Гіта", який став найбільш руйнівним стихійним лихом за останні 60 років.

Висока вода у Венеції досягла рекордного рівня

У столиці Тонга - Нукуалофі - постраждали 70% житлових будинків і будівель. Дощенту зруйновано будівлю парламенту з віковою історією. Порвані лінії електропередач, порушено водопостачання, передає Euronews.

Про жертви не повідомляється, однак місцева влада заявила, що серед жителів багато поранених.

Зараз "Гіта" наближається до островів Фіджі, продовжуючи набирати силу.

Нагадаємо, через тропічний циклон "Ава" на Мадагаскарі загинули 29 людей, ще 22 зникли безвісти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Стрічка новин