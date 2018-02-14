До України йде потепління зі снігопадами

Завтра сніг пройде по всій країні.

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Завтра, 15 лютого, в Україні очікується невелике потепління, яке буде супроводжуватися снігопадами.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"15 лютого вдень температура повітря підвищиться до відлиги, тобто коливатиметься поблизу нуля. Нюанси: на заході буде холодніше, до 3...4 градусів морозу, на півдні тепліше, +2...+5, у Криму до +6...+8 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, по всій Україні пройде сніг, вночі зберігатиметься морозна погода. У Києві 15 лютого очікується ожеледиця.

Нагадаємо, 14 лютого в Україні практично без опадів, місцями до -9°.