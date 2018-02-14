На північному сході Японії висота снігового покриву перевищила 4 метри

У багатьох регіонах снігопади не припиняються.

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У префектурі Ямагата на північному сході Японії місцями висота снігового покриву перевищила 4 метри.

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Як повідомляє NHK, холодні повітряні маси несуть нові снігопади до північних районів Японії та до регіону Хокуріку, уже вкриті товстим шаром снігу. У деяких районах префектури Ямагата висота снігового покриву перевищила 4 метри.

Сніг продовжує йти і на рівнинах регіону Хокуріку, де минулого тижня пройшли рекордно рясні снігопади.

Нагадаємо, через сильні снігопади на Середньому Заході США загинули двоє людей. Погана погода призвела до заторів і численних аварій на дорогах.