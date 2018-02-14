На північному сході Японії висота снігового покриву перевищила 4 метри
У багатьох регіонах снігопади не припиняються.
У префектурі Ямагата на північному сході Японії місцями висота снігового покриву перевищила 4 метри.
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Як повідомляє NHK, холодні повітряні маси несуть нові снігопади до північних районів Японії та до регіону Хокуріку, уже вкриті товстим шаром снігу. У деяких районах префектури Ямагата висота снігового покриву перевищила 4 метри.
Сніг продовжує йти і на рівнинах регіону Хокуріку, де минулого тижня пройшли рекордно рясні снігопади.
山形県肘折温泉の積雪4m14cm— AYEM (@12monte12) February 12, 2018
過去最高に並ぶ(; ﾟ ﾛﾟ) pic.twitter.com/nlBUUrmuaq
Нагадаємо, через сильні снігопади на Середньому Заході США загинули двоє людей. Погана погода призвела до заторів і численних аварій на дорогах.
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