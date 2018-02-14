У результаті повені в Болівії постраждали майже 10 тисяч сімей

У 14 муніципалітетах країни оголосили стихійне лихо.

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Через повінь, викликану сильними дощами, у Болівії постраждали 9600 сімей, шестеро людей загинули.

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У 14 муніципалітетах країни оголосили стихійне лихо, повідомляє Floodlist з посиланням на міністра оборони Хав'єра Забалету.

Очікується, що ця цифра буде збільшуватися внаслідок підвищення рівнів води в річках департаменту Бені.

Нагадаємо, тропічний циклон "Гіта" у столиці королівства Тонга місті Нукуалофі зруйнував понад 70% житла.