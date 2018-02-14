Через сильні снігопади в Японії загинули 15 осіб

15:47, 14 лютого 2018
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Ще 222 людини отримали травми.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

15 людей стали жертвами сильних снігопадів, які накрили північ Японії.

Потужний снігопад у Парижі призвів до хаосу на дорогах

Ще 222 людини отримали травми, передає "РИА Новости" з посиланням на управління пожежної охорони міністерства загальнонаціональних справ Японії.

Основний удар стихії припав на префектури Фукуї, Ніїгата і Тояме, там загинули 15 осіб. Найчастіше причиною смерті ставало падіння при очищенні дахів від снігу. Жителі побоюються обвалення даху під вагою снігу і змушені під час негоди власними силами його зчищати.

Відзначається, що висота снігового покриву в Фукуї досягає майже 2,8 метрів.

Нагадаємо, потужний снігопад у столиці Франції Парижі і регіоні Іль-де-Франс призвів до хаосу на автошляхах і в залізничному сполученні.

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