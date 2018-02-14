Завтра в Україні пройдуть дощі та сніг, у більшості областей трохи потепліє (відеопрогноз)

16:30, 14 лютого 2018
97
0

На півдні температура до +11°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 лютого, в Україні пройдуть дощі і сніг, у більшості областей очікується невелике потепління.

До України йде потепління зі снігопадами

На сході практично без опадів, температура до -4°. Жителів південних регіонів очікує дощі. Температура до +11°.

На заході України у четвер пройде сніг. Температура -7°.

У північних областях також очікуються снігопади. Температура до -3°. У центрі місцями пройде сніг, температура до +3°.

За народним прогнозом, 15 лютого - Стрітення. У цей день зима зустрічається з весною. Якщо сонце вигляне крізь хмари - до відлиги. Яка погода на Стрітення, така і весна буде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)
У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5 У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Стрічка новин