У Києві завтра пройде сніг, температура вдень до +1°

Завтра у столиці весь день буде йти сніг.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 лютого в Києві пройде сніг, температура до +1°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер східний та північно-східний, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:12, а зайде у 17:12.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 лютого, в Україні пройдуть дощі і сніг, убільшості областей очікується невелике потепління.

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