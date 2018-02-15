В Україні сьогодні потепліє, пройдуть дощі та сніг (карта)

На півдні температура до +11°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 лютого, в Україні пройдуть дощі та сніг, у більшості областей очікується невелике потепління.

На сході практично без опадів, температура до -4°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +11°.

На заході України в четвер пройде сніг. Температура -7°.

У північних областях також очікуються снігопади. Температура до -3°. У центрі місцями пройде сніг, температура до +3°.

Прогноз на 15 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 15 лютого - Стрітення. У цей день зима зустрічається з весною. Якщо сонце вигляне крізь хмари - до відлиги. Яка погода на Стрітення, така і весна буде.

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