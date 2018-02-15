Сьогодні в Києві пройде сніг, температура до +1°

08:30, 15 лютого 2018
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Увечері в столиці трохи похолодає - до 0°.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 лютого в Києві пройде сніг, температура до +1°.

До України йде потепління зі снігопадами

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер східний та північно-східний, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:12, а зайде у 17:12.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 лютого, в Україні пройдуть дощі і сніг, у більшості областей очікується невелике потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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