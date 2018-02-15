В Індонезії стався землетрус

09:51, 15 лютого 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 14 лютого, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,9.

Число жертв землетрусу на Тайвані збільшилося до 17 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 17 км на північний захід від Касігунку. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, на Тайвані 25 осіб все ще вважаються зниклими безвісти після землетрусу, який стався 6 лютого.

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