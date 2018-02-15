Вчені виявили супервулкан, який може знищити 100 млн осіб

Вулкан знаходиться поруч з провінцією Сацума.

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Вчені виявили великий згусток магми в підводному вулкані, який знаходиться недалеко від японської провінції Сацума.

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Дослідники займалися вивченням кальдери Кікай - кратера вулкана, виверження якого 7,3 тис. років тому призвело до загибелі цивілізації на півдні острова Кюсю, повідомляє Mainichi.

Вченим вдалося виявити купол радіусом 10 км і висотою 600 м, в якому знаходиться приблизно 41 куб. м магми. Купол продовжує зростати, і це може викликати потужне виверження, у результаті якого можуть загинути до 100 млн осіб. Втім, за словами дослідників, ймовірність такого виверження становить лише один відсоток.

Карта розташування супервулкана / www.nature.com

Раніше вчений Метью Блекетт з Університету Ковентрі (Великобританія) назвав п'ять найбільш небезпечних вулканів Землі, у результаті виверження яких можуть загинути тисячі осіб.

На його думку, найбільшу небезпеку представляють такі вулкани: Везувій (Італія), Ньїрагонго (Демократична Республіка Конго), Попокатепетль (Мексика), Кракатау (Індонезія) і Чанбайшань (розташований на кордоні КНДР і Китаю).