Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігаєтсья лавинна небезпека / Фото УНІАН

Сьогодні, 15 лютого, у горах Івано-Франківської області очікується лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"15 лютого у зв’язку зі снігопадами у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 лютого в Україні пройдуть дощі та сніг, у більшості областей очікується невелике потепління.