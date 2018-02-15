Через виверження вулкана на острові Тринідад почалася евакуація
Про постраждалих не повідомляється.
Через виверження грязьового вулкана Девілз-Вудьярд в графстві Принсес-Таун на острові Тринідад почалася евакуація.
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Вулкан почав вивергатися рано вранці 13 лютого, повідомляє St. Lucia News Online.
Виверження вулкана призвело до тріщин на дорогах, жителі декількох будинків були евакуйовані. Про постраждалих не повідомляється.
Місцеві чиновники кажуть, що в регіоні зберігається висока сейсмічна активність.
Нагадаємо, біля узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 6,4, в результаті якого щонайменше дві людини загинули, ще 114 постраждали.
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