Жителів Львівської області попереджають про ожеледицю

На Львівщині сьогодні буде хмарно.

На Львівщині зберігаєтсья ожеледиця / УНІАН

Сьогодні, 15 лютого, у Львівській області очікується ожеледиця.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, сьогодні на Львівщині очікується хмарна погода. Часом сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Рятувальники закликають водіїв бути вкрай обережними та уважними під час керування автомобілем.

Під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.