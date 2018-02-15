Львівський бабак Маруся напророкувала українцям ранню весну (фото, відео)

Раніше ранню весну навіщував харківський бабак Тимко.

Маруся навіщувала ранню весну / varianty.lviv.ua

За прогнозом львівського "синоптика" бабака Марусі, до України скоро завітає тепла весняна погода.

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Сьогодні, 15 лютого, на Святі бабака тваринка не побачила своєї тіні, а значить – бути теплій погоді вже через шість тижнів, повідомляє ZIK.

"Про хорошу погоду бачимо й з інших прикмет. Сьогодні зранку бабак уже посвистувала, що також говорить про швидкий прихід весни. Та й бачимо, що Маруся не сховалася в нору, бо не бачила своєї тіні, курка з калюжі води не напилася. Можна сказати, що через шість тижнів буде однозначно тепло", – розповів директор Львівського екоцентру Ігор Антахович.

Він додав, що прихід весни означає, що середньодобова температура буде на рівні +10 градусів. У цей час бабаки остаточно покинуть нору та повернуться до літнього способу життя.

Антахович також розповів, що на Стрітення бабаки перший раз вилізають з нори. І, залежно від погоди, можуть повернутися назад, що зазвичай і стається. Але приблизно кожні десять днів вони прокидатимуться до того часу, поки не прийде тепло.

Зазначимо, що Марусин прогноз збігається з прогнозом харківського бабака Тимка – на початку лютого він також напророкував швидкий прихід весни.