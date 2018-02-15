Львівський бабак Маруся напророкувала українцям ранню весну (фото, відео)
Раніше ранню весну навіщував харківський бабак Тимко.
За прогнозом львівського "синоптика" бабака Марусі, до України скоро завітає тепла весняна погода.
День бабака: як чотирилапий "синоптик" Тимко прихід весни віщував (фоторепортаж)
Сьогодні, 15 лютого, на Святі бабака тваринка не побачила своєї тіні, а значить – бути теплій погоді вже через шість тижнів, повідомляє ZIK.
"Про хорошу погоду бачимо й з інших прикмет. Сьогодні зранку бабак уже посвистувала, що також говорить про швидкий прихід весни. Та й бачимо, що Маруся не сховалася в нору, бо не бачила своєї тіні, курка з калюжі води не напилася. Можна сказати, що через шість тижнів буде однозначно тепло", – розповів директор Львівського екоцентру Ігор Антахович.
Він додав, що прихід весни означає, що середньодобова температура буде на рівні +10 градусів. У цей час бабаки остаточно покинуть нору та повернуться до літнього способу життя.
Антахович також розповів, що на Стрітення бабаки перший раз вилізають з нори. І, залежно від погоди, можуть повернутися назад, що зазвичай і стається. Але приблизно кожні десять днів вони прокидатимуться до того часу, поки не прийде тепло.
Зазначимо, що Марусин прогноз збігається з прогнозом харківського бабака Тимка – на початку лютого він також напророкував швидкий прихід весни.
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