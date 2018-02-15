Через циклон "Санба" на Філіппінах евакуювали понад 20 тисяч осіб

Стихія зруйнувала 50 будинків.

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Через вітер, дощі, зсуви та повені, викликані тропічним циклоном "Санба" на Філіппінах, евакуювали понад 20 тисяч осіб.

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Сильна повінь накрила провінцію Північний Сурігао, де вода місцями доходила до дахів, повідомляє Floodflist.

Стихія зруйнувала 50 будинків, ще 50 пошкоджені. П'ять осіб загинули, ще одна вважається зниклою безвісти.

Нагадаємо, через повінь, викликану сильними дощами, у Болівії постраждали 9600 сімей, шестеро людей загинули.